Moto furtada é recuperada pela polícia militar em Jequié

Policiais militares do 19° BPM, em rondas no centro, foram informados que uma moto 50cc foi furtada por duas pessoas. Após rondas nas imediações do CEAVIG, foi avistado duas pessoas em uma moto com as características passadas. Diante dos fatos, todo material, juntamente com as pessoas, foram apresentados a Depol para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

