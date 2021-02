Moto roubada é encontrada pela polícia militar no bairro da Cidade Nova

A polícia militar foi informada pelo operador do CICOM de que havia uma motocicleta parada em via publica com o alarme acionado, de imediato uma viatura se deslocou e, no local verificou-se tratar de uma Honda Bros 150, vermelha, placa policial NYT 7522 a mesma moto que havia sido roubada horas antes no bairro Cidade Nova. Diante da constatação o veiculo foi encaminhado para a DP para as medidas cabíveis e posterior restituição ao proprietário.

