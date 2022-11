Moto roubada no estado de São Paulo é recuperada pela polícia civil na cidade de Maracás

Após roubo de uma motocicleta ocorrido na cidade de Limeira/SP, no dia 20/09/2022, a Polícia Civil da Bahia, através da Delegacia Territorial de Maracás, conseguiu recuperar o referido veículo, quando o mesmo estava circulando na cidade de Planaltino. Ontem, durante plantão das eleições, policiais civis, desconfiaram do comportamento do condutor da motocicleta realizando abordagem. Após conferir que a placa do veículo não condizia com o chassis, foi feita busca em sistemas, verificando que o chassis pertence a outra motocicleta, a qual foi roubada na cidade de Limeira, no Estado de São Paulo.

A Polícia Civil da Bahia salienta que adquirir objetos de origem criminosa, mesmo de boa fé, *poderá incorrer na responsabilização pelo crime de receptação*, alertando ao cidadão que verifique a origem do bem, e se possível exija nota ou cupom fiscal.

