Motocicleta adulterada é apreendida pela PRF na BR 116 em Jequié

Equipe da Polícia Rodoviária Federal-PRF, em Jequié, recebeu informação por volta das 19h, de segunda-feira (19), sobre um acidente ocorrido na altura do quilômetro 683 da BR 116. Ao chegar ao local os agentes federais encontraram uma motocicleta Honda/CB 300, na cor preta, sobre a via. Os policiais tomaram conhecimento que o condutor da moto foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Geral Prado Valadares. Ao realizarem a identificação dos elementos caracterizadores do veículo, os policiais constataram que a motocicleta estava com os elementos identificadores de motor e chassi adulterados, o que caracteriza o crime previsto no art. 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor). O responsável foi identificado e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis. ,Informações: PRF

