Motocicleta Bros roubada é recuperada pela polícia militar em Jequié

Na manhã de ontem (03), policiais militares do 19° Batalhão em rondas, foram informados que havia uma moto cor vermelha em uma casa abandonada na rua Prudente de Moraes.

Deslocaram até o local para averiguar, onde foi constatado a veracidade dos fatos e, através de consulta observou-se que seria de uma moto bros vermelha , que teria sido roubada no dia 01/10/21 e se encontrava com uma placa diferente.

Diante dos fatos, a moto foi encaminhada até a delegacia para que fosse tomadas as medidas cabíveis.Informacoes : ASCOM/19°BPM

