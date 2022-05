Motocicleta é abandonada e recuperada pela Polícia Militar em Jequié

Policiais militares do 19º BPM, foram solicitados até o KM 04, para averiguar a denúncia de uma motocicleta abandonada próximo a Ponte na BR 116. Ao chegarem a localidade, foi constatado que uma motocicleta Honda de cor vermelha, placa policial OUR 3864, da cidade de Gandu. Ao ser feita a verificação, foi observado que a mesma era produto de roubou ou furto. A suspeita de que essa mesma motocicleta tenha sido usada pelos bandidos para assaltar um posto de combustível, no bairro do Mandacaru.

Logo na sequência, uma outra motocicleta foi toada de assalto no KM 04, desta vez uma Honda de cor vinho, de cor vinho teria sido tomada de assalto no KM 03. A polícia suspeita que os mesmos assaltantes que abandonaram um veículo tomaram outro de assalto.

