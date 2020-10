Motocicleta furtada é recuperada pela PRF na BR 330 em Jitaúna

Uma motocicleta furtada foi recuperada, durante fiscalização da PFR na BR- 330, em Jitaúna, distante 380 quilômetros de Salvador. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (30/09).

Policiais rodoviários federais fiscalizavam na altura do quilômetro 812 da rodovia, quando avistaram uma motocicleta Honda/Titan KS estacionada em frente a um estabelecimento comercial e decidiram realizar uma consulta detalhada.

Ao realizarem a identificação dos elementos caracterizadores do veículo, os agentes federais constataram que a Titan estava com os caracteres identificadores adulterados, o que caracteriza o crime previsto no art. 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Após pesquisa no sistema informatizado, os policiais descobriram que a motocicleta possuía registro de furto, ocorrência datada de 13/07/2020, em Brasília (DF).

Logo em seguida, compareceu ao local um homem que se identificou como proprietário da moto e relatou a equipe que adquiriu o bem há cerca de 1 mês na cidade de Maracás. Informou ainda que pagou 2.500 reais e que o veículo era oriundo de leilão. Informações e Foto: PRF

