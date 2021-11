Motocicleta Honda Biz tomada de assalto no Loteamento Sol Nascente é encontrada totalmente depenada em Jequié

Os furtos de motocicletas tem acontecendo constantemente na cidade de Jequié. Toda Semana são registradas ocorrências desses crimes, sejam motocicletas furtadas ou tomada de assalto. Na tarde do último dia 26 de Outubro, um elemento a pé e de arma em punho, tomou a motocicleta de uma vítima que estava saindo da sua residência no Loteamento Sol Nascente. No feriado de finados, a motocicleta foi encontrada totalmente dependa em um matagal na cidade de Jequié. A polícia foi informada e levou a motocicleta para o Complexo Policial de Jequié. Na maioria das vezes as motocicletas roubadas, são utilizadas para prática de outros crimes, como assalto ou até mesmo homicídios.

