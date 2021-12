Motocicleta roubada é recuperada pela polícia militar em Jequié

Na tarde de ontem (08), o CICOM recebeu uma informação de que uma motocicleta teria sido tomada de assalto em Jequié. Uma guarnição da polícia militar foi enviada e em ronda, os policiais encontraram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta Honda Biz 100, de cor vermelha, com as mesmas características do objeto de roubo. Os indivíduos foram abordados e a motocicleta foi encaminhada ao Complexo policial de Jequié, onde tomada as medidas cabíveis.

