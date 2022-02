Motocicleta roubada e utilizada em crimes em Jequié é recuperada pela Polícia Militar

Uma guarnição do 19ºBPM se deslocou para a Rua Albertino Pereira para averiguar uma denúncia de uma motocicleta suspeita de roubo no fundo de uma casa abandonada. No local os policiais localizaram uma motocicleta Honda Bros 160 cor azul que ao realizar a consulta, constou veículo com suspeita de roubo ou furto.⠀

⠀

A guarnição recebeu também informações de que a motocicleta foi tomada de assalto no Entroncamento de Jaguaquara no dia 08/02/2022 e que vinha sendo utilizado na prática de vários delitos na cidade de Jequié. O veículo foi apresentado na Delegacia de Furtos e Roubos, onde serão adotadas as medidas cabíveis. Informações: ASCOM/19º BPM

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários