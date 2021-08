Motocicleta roubada em Jequié foi usada para tentativa de homicídio no Entroncamento de Jaguaquara

Após tomar conhecimento de três tentativas de homicídio no Entroncamento de Jaguaquara, as guarnições que atuavam na Operação Paz no Vale iniciaram diligências munida de informações acerca da suposta autoria do crime e veículo utilizado, localizando o primeiro partícipe, que roubou o veículo utilizado, uma Honda CB 300, no município de Jequié, no último dia 29 de Julho. Logo após o segundo partícipe também foi localizado. Os dois detidos, assim como o veículo recuperado e material apreendido foram apresentados à Autoridade Competente para adoção das medidas cabíveis.

Veículo Recuperado:

▪️Uma motocicleta Honda CB 300, sem placa.

Material Apreendido:

▪️01 aparelho celular de marca Motorola; e

▪️02 blusões pretos. Informações: ASCOM/ 19°BPM

