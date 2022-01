Motocicleta tomada de assalto no morro verde é recuperada pela PM na Barragem de Pedra

Viaturas do 19° BPM em rondas pela Cidade Nova receberam informações que próximo ao Bar do Paraíba encontrava-se uma motocicleta Honda Bros Preta que fora roubada nas proximidades da região do Morro Verde no dia 22, por elementos a bordo de um veículo Chevrolet Clássic Prata, sem placa.

Chegando ao local, foi constatada a veracidade dos fatos, sendo também encontrado próximo da motocicleta um veículo com as mesmas características do carro utilizado no roubo. Uma pessoa se apresentou como sendo o proprietário e,

diante dos fatos, o proprietário do veículo, bem como a motocicleta foram conduzidos à 9a COORPIN para serem tomadas as medidas cabíveis.

Veículo Apresentado para averiguações:

Chevrolet Classic, Prata

Veículo Recuperado:

Honda NXR 160, Bros Preta.

Informações: ASCOM/19°BPM

