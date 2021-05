Motocicletas roubadas são recuperadas pela polícia militar em Jequié

Policiais Militares do 19º BMP, recuperaram na tarde do último dia (05), duas motocicletas com registro de roubo em Jequié. As motocicletas foram abandonadas em um matagal no Alto da Bela Vista, Joaquim Romão, e populares ligaram para o disque denúncia e a polícia foi ao local. Segundo informações policiais, as motocicletas foram roubadas e estavam sendo usadas para prática de assaltos em Jequié. Fora recuperadas 01 Honda NXR 160 Bros ESDD, Vermelha e 01 Honda CG 150 KS , Azul (pintada de Preto).

