Motociclista bate em placa de Outdoor e acaba perdendo a vida em Maracás

Um homem de 44 morreu ao colidir a motocicleta que pilotava contra uma placa de outdoor às margens da Rodovia BA-250, no perímetro da cidade de Maracás, na noite desta segunda-feira (18).

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar através da 93ª CIPM, o corpo de Reginaldo Teles de Souza foi encontrado por volta de 22h05, caído ao solo, ao lado da moto utilizada pela vítima.

A PM acionou a equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, mas o homem já estava sem sinais vitais e a Polícia Técnica de Jequié foi comunicada sobre o fato, esteve no local para realização dos serviços periciais e encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal. A polícia acredita que o motociclista se perdeu numa curva e bateu no outdoor, mas as causas da colisão ainda serão apuradas. Reginaldo era morador do Município de Maracás. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

