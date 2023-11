Motociclista morre no Hospital Prado Valadares após colidir em Caminhão na BR-420

Um mototaxista morreu na manhã desta segunda-feira (30) no Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, para onde foi socorrido na noite de domingo (29) após uma colisão da moto que ele pilotava, uma Honda CG de cor vermelha, com um caminhão que trafegava na BR-420, no trecho entre os municípios de Jaguaquara e Itaquara.

De acordo com informações, Diego Dutra, morador do bairro São Jorge, teria fraturado fêmur, perna, sendo socorrido por uma ambulância do SAMU, com transferência no trajeto para uma Unidade de Suporte Avançado (USA), que o encaminhou ao HGPV, mas infelizmente, o rapaz evoluiu ao óbito no Hospital.

Outra pessoa, que teria fretado a moto para transportá-la até a cidade de Itaquara, por volta das 20h, Edmilson de Jesus dos Santos, 44 anos, também foi socorrida, permanecendo no HGPV, nesta segunda-feira e falou por telefone ao BMFrahm: ”Era por volta de 20h quando fretei ele para me levar em Itaquara. Só sei que quando vi já estava de frente com um caminhão”, relatou.

As causas do acidente deverão ser apuradas pela polícia. Usuários da BR-420 reclamam da falta de sinalização na via, que passou recentemente por obras de recuperação do pavimento no Vale do Jiquiriçá. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

Comentários no Facebook:

Comentários