Motociclistas Jequieenses vão a sepultamento do Coronel Silvério em Salvador e fazem homenagem

Comunicamos em nosso blog a morte precoce do Coronel Silvério, ocorrido no último sábado (06), que por muito tempo morou em Jequié e comando o colégio da polícia militar. Coronel Silvério, era amante de motocicleta e participava ativamente do grupo Catingueiros, com sede em Jequié.

Dezenas de motociclistas Jequieenses pegaram estrada e foram até a capital do estado, para participarem do sepultamento do amigo e companheiro de asfalto. Uma linda homenagem que deixou toda a família emocionada.

