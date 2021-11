Motorista contratado para transportar droga acaba preso pela PRF na BR 116 com cocaína escondida dentro de porta-malas

olícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3,2 Kg de cocaína em Feira de Santana(BA). Equipe da PRF realizava fiscalização em frente a unidade policial, no Km 429 da BR 116, quando abordou o veículo Ford/EcoSport, que era conduzido por um homem de 34 anos. Na entrevista, os policiais perceberam que o motorista apresentava um certo nervosismo e desconforto com a ação policial, como também deu informações contraditórias em relação ao motivo da viagem. As informações desencontradas elevou o grau de suspeita e os PRFs desconfiados, decidiram aprofundar à fiscalização no carro.

Em vistoria minuciosa no interior do automóvel, foi localizado três tabletes de cocaína, escondidos no porta-malas. A pesagem da droga totalizou 3,2 Kg (três quilo e duzentas gramas), configurando o crime de tráfico de drogas. O homem que reside na cidade de Araci (BA) relatou que recebeu uma proposta para transportar a cocaína de Brasília (DF) até a cidade baiana de Paulo Afonso e que recebeu 4.000 reais pelo serviço. Informações: PRF

