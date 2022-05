Motorista de ambulância e Técnica de enfermagem morrem atropelados na BR 330

Um grave acidente na BR-330, na região do Oricó, matou dois servidores públicos da Prefeitura de Ubatã na manhã desta segunda-feira, 23. Os servidores foram identificados como Carlos Hagge, motorista da ambulância, e Odeci Brito, técnica em enfermagem. A dupla, juntamente com um paciente e um acompanhante, seguia para Itabuna quando houve a tragédia. Paciente e acompanhante não ficaram feridos.

Conforme relatou uma testemunha ao Site Ubatã Notícias, o pneu da ambulância teria furado e o condutor teria parado para fazer a troca. A técnica de enfermagem também desceu do veículo e segurava um guarda-chuva enquanto a troca era feita. Quando a substituição do pneu teria sido finalizada e a dupla se preparava para entrar no veículo, acabou sendo atropelada por um Onix da Prefeitura de Itagibá, ocupado por 04 pessoas. Com o acidente, Carlos e Odeci morreram ainda no local. Não há confirmação se as vítimas estavam no acostamento ou em cima da pista. O SAMU esteve no local e confirmou os óbitos. O condutor do Onix sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã. Os demais ocupantes do veículo não ficaram feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e isolou a área. Os corpos serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus. A Prefeitura de Ubatã deve decretar luto pelo falecimento dos servidores. Informações e fotos: Ubatã Notícias

Comentários no Facebook:

Comentários