Motorista de caminhão foi assalto em Jequié e deixa na zona rural de Itiruçu

O motorista de um caminhão baú, de Placa GXA 2190 – Cláudio MG, foi assaltado na BR-116, trecho da Cidade Nova em Jequié, sendo feito refém pelos bandidos e abandonado na Zona Rural de Itiruçu.

De acordo com informações colhidas pelo Blog Itiruçu Online, o fato ocorreu por volta das 19h, quando dois elementos abordaram o veículo e ameaçaram o motorista, sendo colocado abaixado na Cabine do caminhão. Após assumir a direção, os elementos não quiserem roubar a carga após descobrirem que se tratava de material de chaparia e ferro fundido, saído da BR-116 e entrando na BA-250, procurando local para abandonar o veículo e o motorista, sendo deixados na Estrada Vicinal do Povoado da Várzea por volta das 22h. Sem saber onde estava, o motorista conseguiu socorro de uma pessoa que passou no local e conseguiu avisar a PM através da Barreria Sanitária de Itiruçu.

Os elementos fugiram levando 1 celulares Samsung A30 de uso pessoal , 1 celular Nokia da empresa, R$: 1400,00 em espécie, 1 toca CD, 1 aparelho autotrac. Informações e Foto: Blog Itirucu Online

