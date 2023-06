Motorista de caminhão morre em acidente na BA-026 em Pé de Serra

Um grave acidente na manhã de ontem (30), na BA-026 próximo a Pé de Serra, tirou a vida de mais um trabalhador. Roberto Carlos Ribeiro Santos, de 57 anos, estava conduzindo uma carreta de placa policial NZI-4117, o mesmo perdeu o controle em um local conhecido como curva da morte. Uma unidade do SAMU ainda foi ao local, mas, o motorista não resistiu e morreu ainda preso as ferragens. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista é da cidade de Camaçari, e estava carregado com produtos alimentícios. No local, vários acidentes já foram registrados, inclusive várias pessoas já perderam a vida na conhecida “Curva da Morte. Foto Montagem: Blog Itiruçu Online.

