Motorista de caminhonete de Jequié controle e desce ribanceira na BR 330

Na tarde de ontem quarta-feira (21), foi registrado um acidente na BR-330, próximo à Curva do Engenho, no município de Ipiaú. Uma caminhonete ocupada pelo motorista e um passageiro saiu da pista e desceu um barranco às margens da rodovia. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os ocupantes do veículo são de Jequié e estavam a caminho da cidade de Gandu. De acordo com informações apuradas pelo SITE GIRO IPIAÚ , o acidente foi provocado por uma ultrapassagem feita por um micro-ônibus de transporte alternativo de passageiros. Testemunhas no local relataram que o condutor do micro-ônibus realizou uma ultrapassagem e, logo em seguida, freou bruscamente para embarcar passageiros.

O motorista de um caminhão de uma empresa de polpas de frutas que trafegava logo atrás também freou para evitar uma colisão com o coletivo, assim como a caminhonete para não bater no fundo do caminhão. No entanto, o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção, resultando na saída do veículo da pista. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e registrou a ocorrência. Diferente do motorista do caminhão, o condutor do micro-ônibus não permaneceu no local. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

