Motorista de carreta é detido pela PRF com drogas e arma na cidade de Jequié

Um profissional do volante foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de ontem (27), transportando comprimidos de anfetaminas (rebite), cocaína, arma de fogo e facas em um compartimento secreto do caminhão. O flagrante ocorreu na tarde de hoje, durante fiscalização no Km 677 da BR – 116, em Jequié (BA).

Era por volta das 16:30, quando agentes da PRF abordaram o condutor da carreta. Durante a abordagem policial foi constatado que o homem apresentava fortes sinais que estava sob influência de alguma substância psicoativa, como inquietação, tremores, olhos avermelhados e pupila dilatada. Diante da situação, os policiais questionaram por quanto tempo ele estava na direção do veículo e o mesmo informou estar dirigindo desde a madrugada, tendo em seguida entregue 3 comprimidos de anfetaminas às autoridades. Em seguida, a equipe procedeu com uma busca na cabine do veículo e encontrou, em um compartimento secreto, outros 30 comprimidos de anfetaminas, cerca de 1g de cocaína, 1 revólver carregado com 7 munições e 2 facas.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, porte de droga para consumo e condução do veículo com capacidade psicomotora alterada. Informações e Foto: PRF

