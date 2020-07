Motorista é detido na BR 116 transportando 1.500 comprimidos de “rebite”

Policiais rodoviários federais realizavam fiscalização ostensiva na altura do quilômetro 760 da BR 116, trecho do município de Poções (BA), quando decidiram abordar o veículo BMW/328i, com placas de Ipatinga (MG).

Durante a abordagem o condutor de 28 anos apresentou nervosismo e desconforto com a ação policial. Em razão da suspeita e informações desencontradas, os PRFS decidiram fazer uma vistoria minuciosa no interior do automóvel, quando acabaram encontrando 1.500 comprimidos de anfetamina, substância conhecida popularmente de “rebite”.

A droga estava escondida sob o banco do carona e distribuída em 100 cartelas com 15 comprimidos em cada embalagem.

Questionado, o motorista que trabalha como eletricista, disse que costuma comercializar o produto para caminhoneiros. Disse ainda que pagou 1.500 reais pelo produto e que vende cada cartela entre 20 a 25 reais.

Diante dos fatos, ohomem foi detido e encaminhado com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista (BA), para registro do fato e formalização dos procedimentos previsto na Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários