Motorista perde controle e desce ribanceira na região de Jaguaquara

Aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (26) o segundo acidente em cinco dias, no mesmo trecho da BA-545, estrada que liga a sede do Município de Jaguaquara ao distrito de Baixão de Ipiaúna. Por volta das 12h20, uma picape Fiat Strada de cor branca saiu da pista e precipitou-se numa ribanceira, na chamada Ladeira do Colônia, indo parar distante cerca de 100 metros do local onde uma caminhonete S10 parou na última quarta-feira (21), depois de capotar e matar um dos ocupantes. No ocorrido de hoje, ninguém ficou ferido. Informações: Blog Marcos Frahm

