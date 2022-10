Motorista perde controle de caminhão carregado com melancias e capota na BR 330 próximo a Jequié

O motorista de um veículo que estava carregado com melancias, perdeu o controle do mesmo e acabou tombando na tarde de ontem (18), na BR 330, próximo a cidade de Jequié. Segundo informações, o acidente aconteceu em um local onde tem bastante curvas e já houve outros acidentes. O motorista do veículo teve ferimentos leves e permaneceu no local do acidente. A pista ficou interditada por alguma horas. Os motoristas que trafegam na região da BR 330, sentido Jequié, devem redobrar a atenção, devido a quantidade de curvas e por ter locais bastante íngremes.

Comentários no Facebook:

Comentários