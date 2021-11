Motorista perde controle de veículo e capota na BR 330

Um acidente foi registrado na manhã de onten(15) na BR-330, trecho entre Ipiaú e Jitaúna. O carro era ocupado por dois homens que sofreram ferimentos leves após o capotamento do veículo. Chovia no momento do acidente. O automóvel, placa de Ibirataia, seguia sentido Jequié, quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo e capotou na pista. As causas do capotamento não foram esclarecidas. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

