Motorista perde controle do veículo e bate em outros veículos estacionados em Jequié

O motorista de um veículo Ecosport de placa policial JKT – 0125, perdeu o controle do mesmo e colidiu em vários carros que estavam estacionados, próximo a Catedral de Santo Antônio. O acidente aconteceu no início da tarde de hoje (12), e por sorte ninguém ficou ferido. Segundo informações colhidas no local pelo Blog Jequié Urgente, o motorista estava tentando estacionar o veículo e acabou acontecendo o acidente. Os outros veículos envolvidos, na maioria são taxistas da cidade de jaguaquara. O proprietário do veículo causador do acidente tem seguro, e vai arcar com todo prejuízo.

Comentários no Facebook:

Comentários