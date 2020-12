Motorista perde controle e caminhão carregado com manga tomba na BR 116

Na tarde de ontem (16), o motorista de um caminhão Ford – Cargo, perdeu o controle do mesmo e acabou tombando as margens da BR 116. O caminhão estava carregado com mangas e a carga ficou espelhada na pista. Segundo informações, o motorista saiu apenas com ferimentos leves. O acidente aconteceu próximo a Ladeira do Mutum.

