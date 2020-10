Motorista perde controle e carreta vira na BA – 026 próximo a maracás

Um local bastante conhecido e perigoso na BA-026, próximo do distrito de Pé de Serra, causou mais um acidente. O motorista perdeu o controle na descida e acabou tombando a carreta, que estava carregada com cervejas. O que chamou a atenção, foi a grande quantidade de pessoas que chegaram e saquearam boa parte da carga. O motorista e uma outra pessoa que estava no veículo, foram socorridos para o HGPV com ferimentos leves. Fotos Redes Sociais

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente