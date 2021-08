Motorista perde controle e tomba carreta na BR 116 e morre em Jequié. Pista ficou interditada nos dois sentidos

No início da noite de ontem (04), o motorista de uma carreta perdeu o controle da mesma e tombou a altura do KM 663, saída de Jequié. O Grupamento de Bombeiros de Jequié foi acionado, mas ao chegar ao local o condutor já estava sem vida. Prepostos do IML de Jequié estiveram no local e identificaram o motorista da carreta como VALTER FLOR ZANELLI DE 57 ANOS. A pista ficou interditada por várias horas, até a remoção da carga que ficou espalhada por boa parte da rodovia, dezenas de pessoas tentaram saquear a carga e foram impedidos pela PRF que estava no local. Ainda não se sabe as causas do acidente. O corpo do motorista ainda encontra-se no IML de Jequié.

