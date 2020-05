Motorista perde o controle e veículo de Jequié capota na BR 330

Um veículo Agile, placa NZE 5528, licença de Jequié, capotou na BR-330, entre os municípios de Ubatã e Barra do Rocha, na madrugada desta quinta-feira (14). O acidente ocorreu à cerca de 1km do local onde é despejado o lixo do município de Ubatã e aconteceu numa curva, que tem sido palco de diversos acidentes e mortes nos últimos anos. Não há informações sobre feridos e quantas pessoas estavam no veículo.

O veículo seguia sentido o município de Barra do Rocha quando ocorreu o acidente. Segundo informações da Polícia Militar, uma ligação informou sobre o acidente, mas quando a guarnição foi verificar o ocorrido não havia ninguém no local. No veículo não havia aparentemente marcas de sangue. Um laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a oitiva do condutor devem ajudar a esclarecer as causas do acidente. Informações e Foto: Ubatã Notícias

