Motoristas reclamam da quantidade de buracos na BR 330 sentido Morro Verde

Saindo de Jequié sentido Morro Verde pela BR 330, o motorista já percebi a quantidade de buracos no Bairro da Cidade Nova. Ao prosseguir viagem, o motorista vai se depara com uma grande quantidade de buracos no local conhecido como Cascalheira. Em vídeo enviado por um leitor do Jequié Urgente, é possível ver a quantidade de buracos, onde motoristas chegam a ir para a contramão para desviar dos referidos buracos. Já passou da hora, do DNIT começar uma verdadeira operação tapa-buraco na BR 330.

Em outro vídeo, é possível ver que em vários locais da BR 330, sentido Morro verde, a via praticamente não tem acostamento. O motorista que trafega por essa rodovia, tem que ter a atenção redobrada.

