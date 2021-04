Motoristas do transporte alternativo fazem manifestação e pedem regularização do serviço em Jequié

No final da tarde de ontem (20), dezenas de motoristas de vans do transporte alternativo, saíram as ruas de Jequié, pedindo a legalização do transporte em nosso munícipio. A manifestação por várias ruas até chegar a Câmara de Vereadores, onde os motoristas se reuniram e com um carro de som, falaram sobre a legalização do transporte alternativo. Segundo informações, a Cooperativa é formada por 28 motoristas, e que já estão encaminhando toda a documentação para a legalização do serviço, que ainda é feita na cidade de forma irregular.

A expresso Rio de Contas há muito tempo vem passando por dificuldades em Jequié, e com isso o transporte alternativo tem sido muito útil para dezenas de pessoas que precisam se deslocarem entre os bairros da cidade. Em contato com a categoria, fomos informados que a cooperativa já dispões de contador, CNPJ e já estão inclusive fazendo um projeto para encaminhar até o prefeito de Jequié, Zé Coca. Segundo eles, querem apenas a legalização do transporte, para que todos operem na cidade de forma correta.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários