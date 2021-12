Motoristas e motociclistas pedem que a prefeitura de Jequié faça manutenção em via de acesso ao Mutirão do São Judas Tadeu

Não é de agora que motoristas e motociclistas reclamam de uma Rua bastante extensa, que dá acesso da Avenida Cesar Borges ao Mutirão do São Judas Tadeu. O local tem movimento intenso e os condutores usam a via para diminuir a distância entre alguns bairros próximos. Segundo informações de moradores, um vereador do município, prometeu que a via seria pavimentada. Mas até o momento, ficou apenas na promessa mesmo. Os moradores e usuários da via, pedem ao Prefeito municipal, que envia uma máquina, apenas para patrolar o local e assim, melhorar a situação do local. Contamos com a sensibilidade do gestor municipal, e esperamos que realmente seja enviada essa máquina e amenizar o sofrimento das pessoas que passam no local diariamente.

