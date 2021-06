Motoristas estão reclamando de animais soltos na BR 116 na chegada da cidade de Jequié

Alguns motoristas que trafegam pela BR 116, em Jequié. Estão reclamando da presença de animais soltos as margens da rodovia. Segundo relatos, quase que diariamente, bois e cavalos ficam pastando as margens da BR 116, a altura do KM 677, sentido Entroncamento de Jaguaquara, Jequié. Os motoristas relataram também, que a concessionária Via Bahia, sempre retira os animais do trecho da rodovia, mas, que pouco dias depois os animais são vistos de novo.

O que os usuários daquela rodovia pedem, é que os proprietários destes animais, tenham um pouco mais de responsabilidade, e não deixem os seus animais as margens da rodovia, para que não aconteça um grave acidente no local.

