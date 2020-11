Motoristas flagram dois homens desossando animal morto no Anel viário de Jequié

No início da manhã de ontem (23), um cidadão que preferiu não se identificar, enviou um vídeo onde mostra dois homens as margens do Anel Viário de Jequié, desossando um animal morto. Segundo informou o cidadão, ele passou e não acreditou no que viu, dois homens ao lado de uma carroça, que já estava com alguns pedaços do animal morto dentro de sacos e em cima da referida carroça. Ele deu a volta no veículo e continuou a filmar com o celular, é quando um dos indivíduos, se abaixa, pega uma pedra e arremessa no veículo em uma outra foto tirada na manhã de hoje (24), aparece apenas a carcaça do animal totalmente desossada e e alguns urubus tentando encontrar algum pedaço de carne. Até o momento não se sabe o porque os homens estavam desossando aquele animal morto, Que inclusive já estava com mais da metade das carnes já pronta para serem levadas.

ATUALIZAÇÃO: O BLOG JEQUIÉ URGENTE ERROU AO INFORMAR QUE OS HOMENS ESTAVAM DESOSSANDO UM CAVALO. FOMOS AO LOCAL NA MANHÃ DESTA TERÇA – FEIRA AS 11:00 HORAS DA MANHA, E CONSTATAMOS QUE O ANIMAL ERA UM BOI E NÃO UM CAVALO, COMO INFORMADO ANTERIORMENTE.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários