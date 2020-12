Motos apreendidas com descargas adulteradas em Jaguaquara chegam ao Detran em Jequié

A 3 Cia do 19º Batalhão de Polícia Militar encaminhou para o pátio do Detran, na manhã desta terça-feira (29), diversas motos apreendidas durante o final de semana prolongado do Natal, na cidade de Jaguaquara, através da Operação Lince.

Ao todo, 52 motocicletas com irregularidades foram apreendidas e muitas das quais circulavam com adulteração praticada na descarga, resultando na perturbação do sossego alheio e gerando queixas por parte de moradores da área central e de bairros da cidade.

As motos com o escapamento adulterado foram para o pátio da 7ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), localizada na Avenida Lomanto Júnior, no bairro Cidade Nova, em Jequié.

Segundo o Capitão Hianderson Ribeiro, a Operação Lince, que visa tirar de circulação motos de baixa cilindrada com adulteração que as tornam barulhentas terá continuidade em Jaguaquara. ”Não vamos tolerar esse tipo de infração, uma prática proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro e que tem gerado uma perturbação na cidade. É uma questão de respeito ao próximo impedir essa algazarra nas vias públicas”. Informações: Blog marcos Frahm

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários