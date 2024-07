Motos colidem em cruzamento na BR-420, no Entroncamento de Jaguaquara e deixa feridos

Duas motocicletas se chocaram num cruzamento na altura do KM 351 da BR-420, perímetro do distrito Stela – Entroncamento de Jaguaquara. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (24) e envolveu os motociclistas Antônio Carlos Ferreira e Victor Andrade Santos, ambos socorridos por uma ambulância do SAMU, com lesões aparentemente graves, para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA localizada no distrito. A Polícia Rodoviária Federal – PRF Delegacia 10/03 foi informada e designou uma equipe ao local, que não encontrou uma das motocicletas, tendo recolhido ao pátio uma Honda Twister. As causas estão sendo apuradas pela PRF. Uma das vítimas, Antonio Carlos, morador de Jaguaquara, foi transferido ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, onde deve ser submetido a procedimento médico. Informações e Foto: BLOG MARCOS FRAHM

