MP institui luto oficial de dois dias pelo falecimento do promotor Cristiano Chaves de Farias

O Ministério Público do Estado da Bahia comunica, com pesar, o falecimento do promotor de Justiça Cristiano Chaves de Farias, aos 52 anos, ocorrido na madrugada de ontem segunda-feira, dia 6. O MP da Bahia manifesta toda solidariedade aos familiares e amigos. A procuradora-geral de Justiça Norma Cavalcanti instituiu luto oficial por dois dias na Instituição, em conformidade ao Ato Normativo Nº 26, de 4 agosto de 2022. Foi suspensa a realização de eventos festivos, devendo ser observado um minuto de silêncio nos eventos oficiais. As bandeiras da Instituição estão hasteadas a meio mastro a partir de hoje e permanecerão até amanhã, dia 7.

Professor e jurista, o promotor Cristiano Chaves atuou no MP baiano durante 26 anos, com destaque para a área cível. Passou pelas Promotorias de Mucugê, Carinhanha, Paulo Afonso, Feira de Santana, chegando à capital em 2009. Em 2012, foi coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais (Caocife) e, em 2014, do então Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania (Caoci). Entre 2010 e 2020, foi assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça e nos últimos anos exercia a atividade na defesa dos direitos do consumidor. Informações: ASCOM/MPBA. Foto: Reprodução/Redes Sociais

