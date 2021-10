MPT acata pedido de coordenador e destina R$ 45 mil ao Cerest para o fortalecimento das ações

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia destinou RS45 mil ao Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) do município de Jequié, sudoeste baiano. O valor é proveniente de ações judiciais e termos de ajuste de conduta do MPT. A quantia destinada deve ser utilizada, exclusivamente, para a aquisição de equipamentos que fortaleçam as ações do Cerest. Além de Jequié, mais 25 municípios são beneficiados com a atuação do Centro.

A solicitação foi feita pelo coordenador do órgão, Sr. Dillas Souza Santos.



Um componente estratégico na rede de atenção à saúde dos municípios brasileiros, o Cerest, que também atua na inspeção de ambientes e processos de trabalho em parceria com o MPT, tem como uma de suas atribuições prestar apoio técnico especializado em saúde do trabalhador às equipes técnicas do SUS, orientando suas práticas de atenção à saúde. O objetivo é identificar a relação do adoecimento com o trabalho e desenvolver ações de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde dos trabalhadores nos territórios onde o Cerest está localizado.

“ASSUMI A COORDENAÇÃO EM JANEIRO DE 2021 E INFELIZMENTE AS CONDIÇÕES QUE ENCONTRAMOS ERAM PÉSSIMAS EM TODOS OS SENTIDOS. A GESTÃO MUNICIPAL ATUAL PRIORIZOU O CEREST, CONTRATOU DIVERSOS SERVIDORES, NOS OFERECEU TODO O APOIO POSSÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO E ESTÁ PREVISTA A REFORMA DA SEDE DO ÓRGÃO NOS PRÓXIMOS MESES, A ÚLTIMA REFORMA FOI HÁ MAIS DE 10 ANOS, O MPT/TRT DA 5° REGIÃO ATENDEU AO NOSSO PEDIDO, JEQUIÉ E MAIS 25 MUNICÍPIOS SERÃO BENEFICIADOS COM O FORTALECIMENTO DO CEREST, AGRADEÇO AOS PROCURADORES (AS), AOS ASSESSORES (AS), AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, ZÉ COCÁ, E À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLLIANA LEANDRO, A QUAL NÃO TEM MEDIDO ESFORÇOS PARA NOS APOIAR” DECLAROU O COORDENADOR.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários