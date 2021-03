Mudanças no 19º BPM em Jequié: Tenente Coronel Gondim deixa o comando e vai para o CPM

O diário oficial do estado da Bahia, foi publicado na manhã de hoje trazendo novidades para a cidade de Jequié. O Tenente Coronel Itamar Gondim, foi exonerado do cargo de comandante do 19º BPM, e em seu lugar foi nomeado o também Tenente Coronel Elber Vinhático Neves. Ele que vem da capital do estado, para comandar o 19º BPM. Já o Tenente Coronel Gondim, foi nomeado para comandar o Colégio da Polícia Militar Luiz Neves Cotrim, em Jequié.

O Blog Jequié Urgente, deseja boa sorte para o Tenente Coronel Gondim em sua nova caminhada. E desejamos boas vindas para o novo comandante do 19º BPM, que estará em breve a frente da unidade.

