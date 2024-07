Mudanças no Ensino Médio e PNE são destaques do primeiro dia de reunião do Consed, na Bahia

Os secretários estaduais da Educação de todas as regiões do Brasil estão reunidos na capital baiana para a II Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que se estende até esta sexta-feira (5). O evento, que está acontecendo no Hotel Deville Prime, tem como anfitriã a secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito.



Durante a abertura da reunião, Vitor de Angelo, secretário da Educação do Espírito Santo e presidente do Consed, destacou a relevância dos encontros periódicos para fortalecer as políticas públicas de educação no país. “É o momento de compartilhar boas práticas e atualizar os processos em tramitação no Congresso Nacional, como as mudanças no Ensino Médio e o novo Plano Nacional de Educação (PNE). Esses encontros são oportunidades para diálogo, construção e alinhamento”.



Um dos principais temas em pauta é o novo Ensino Médio, cujas alterações estão sendo discutidas no Congresso Nacional. A secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, ressaltou a importância do debate sobre os novos PNE e Ensino Médio. “O Ensino Médio precisa evoluir para um formato que dialogue com a vida e o protagonismo dos estudantes, promovendo a autonomia no percurso formativo. Acreditamos na aprovação das mudanças que garantirão um Ensino Médio mais moderno e alinhado com as demandas atuais”, disse a gestora.



Com discussões profundas e apresentações inovadoras, “a reunião ordinária do Consed na Bahia reforça o compromisso dos gestores educacionais em transformar e melhorar a educação no Brasil, promovendo um Ensino Médio mais adequado às necessidades dos estudantes e às exigências do mundo contemporâneo”, completou a secretária.



Entre os especialistas, Deborah Kaufmann e Hugo Bovareto, da organização Movimento pela Base, apresentaram a ferramenta META: Monitoramento e Estratégia para Transformar o Ensino Médio. “A ferramenta visa apoiar as redes de ensino na implementação das mudanças propostas pela reforma do Ensino Médio, ajudando a mensurar o nível de organização e os impactos nos resultados dos estudantes”, explicou Deborah.



Nesta sexta-feira (5), além dos secretários estaduais e especialistas, a reunião contará com a presença de uma representação do Ministério da Educação. Participará do encontro a secretária de Educação Básica, Kátia Schweickardt, para falar de Ensino Médio e do Programa Pé-de-Meia.

Fotos: Claudionor Jr

