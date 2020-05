Mudanças no trânsito na manhã de ontem (15), não agradou motoristas em Jequié

Na manhã de ontem (15), houve em Jequié uma grande mudança no trânsito do centro da cidade. Foi feita barreiras em várias localidades do centro da cidade, onde os motoristas e motociclistas eram obrigados a desviar o seu trajeto e, se por ventura fossem ao centro, teria que estacionar distante do local. Que inclusive foi divulgado, que o intuito justamente seria não fazer aglomeração no centro da cidade.

Os motoristas reclamavam que não teve aviso prévio em nem um momento, e deixou muita gente na “bronca”. O vereador soldado Gilvan, fez um vídeo e colocou nas redes sociais, acusado o prefeito da cidade de ser o responsável toda desorganização, segundo o vereador.

Na rua Padre Altino Freire, fundo da catedral de Santo Antonio, o trânsito ficou intenso devido aos desvios. Inclusive, flagramos um acidente onde houve uma colisão envolvendo dois veículos, devido ao intenso tráfego.

Segundo informações que obtivemos, essas mudança que ocorreu na manhã de ontem, seria um ato contínuo e sem previsão do trânsito voltar ao normal. Curiosamente, na tarde do mesmo dia (15), não era mais observada nem uma barreira ou desvio no trânsito de Jequié. Vale salientar que o secretário de saúde do estado esteve no município de Jequié na manhã de ontem.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários