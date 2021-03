Muita correria, tiros um morto e outro baleado no Centro de Abastecimento em Jequié

No final da tarde de ontem (18), uma correria e tiros gerou uma correria no Centro de Abastecimento Vicente Grilo. Segundo informações policiais, um homem chegou armado e acabou deflagrando vários tiros em um homem que estaria no local. Os tiros acabaram acertando uma pessoa na perna e acertando uma outra pessoa identificada como Wanderlei Ferreira Borges, que nada tinha a ver com o ocorrido e estava trabalhando no local, fazendo “jogo do bicho”.

A polícia foi acionada e chegou rapidamente ao local, mas, infelizmente uma das vítimas não resistiu e morreu, a outra foi encaminhada por uma unidade do SAMU até o HGPV.

A violência tem aumentado em Jequié e em algumas cidades vizinhas, a exemplo de Jaguaquara e Ipiaú. Durante essa semana, já foram contabilizadas mais 07 homicídios. 04 em Jaguaquara, 01 em Jequié e 02 na cidade de Ipiaú. As autoridades tem que tomarem uma providencia urgente, para tirar de circulação esses criminosos que tem tirado o sossego das pessoas de bem. Inclusive, no homicídio ocorrido ontem (18), em Jequié, um cidadão trabalhador, morreu exercendo a sua função e que nada tinha a ver com o mundo do crime.

