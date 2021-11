Mulher com carrinho para bebê furta três mil reais em empresa na cidade de Jequié

Na tarde de ontem (14), por volta das 13hs, a polícia militar foi acionada para ir até a um Lava a Jato na Avenida Castelo Branco, Centro de Jequié. Ao chegar ao local, os policiais foram informados que uma mulher empurrando um carrinho para Bebê, teria entrado no estabelecimento e furtado a quantia de 3 mil reais. Com as informações passadas pelo proprietário do estabelecimento, a polícia saiu em diligência, mas, a acusada não foi encontrada. A vítima foi orientada a prestar uma queixa crime.

