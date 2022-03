Mulher de 50 anos é presa acusada de tentar pegar empréstimo na Caixa Econômica com documentos falsos

No início da tarde de ontem (29), uma guarnição da polícia militar foi acionada para ir até a Agência da Caixa Econômica Federal em Jequié. A denúncia dava conta de que uma mulher estaria tentando fazer um empréstimo no valor de 38.000.00 ( trinta e oito mil reais), com documentação falsa. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade do fato. Uma senhora de iniciais E.C.S, 50 anos, natural de ilhéus, estava tentando realizar o empréstimo usando documentos falsos e acabou sendo presa.

