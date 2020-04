Mulher é assassinada dentro de casa na rua do Bom Sossêgo em Jequié

Uma mulher foi assassinada a tiros de revólver, um dos quais inclusive, com desfiguração do rosto, na manhã desta quarta-feira (1º) dentro de um imóvel, na localidade do Bom Sossego, no bairro Jequiezinho.

O imóvel localizado em rua próxima a uma creche municipal e a quadra poliesportiva, onde ocorreu o crime, em época passada foi assassinado um rapaz conhecido na localidade pelo apelido de Robinho e, na semana passada foi espancado no mesmo local um jovem apelidado de Sandrinho. Policiais militares e civis foram chamados na área.

O corpo da vítima foi removido para o IML de Jequié. Os policiais levantam a hipótese de relação do crime com o tráfico de drogas. A vítima residia na Rua da Lagoa.

Via: Jequié Repórter

