Mulher é morta a facadas em Jequié

Uma mulher de 41 anos foi encontra morta em Jequié, na madrugada deste domingo (22). Segundo informações policiais repassadas ao Blog Marcos Frahm, Andrea Carla Santana Santos foi encontrada no interior de sua casa, na Rua N, na Urbis IV, bairro Espírito Santo, nas proximidades da recém inaugurada Praça do Bolo. A vítima estava despida, conforme registro policial e apresentava cinco perfurações à faca no pescoço, tórax e mão. Equipes do SAMU e Polícia Militar foram acionadas, mas Andrea já estava sem sinais vitais. Peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local e providenciaram o encaminhamento do corpo ao IML.

Vizinhos relataram ter visto o suspeito do crime fugindo da área, trajando bermuda e camisa. A mulher deixa dois filhos adolescentes, que não presenciaram a cena, ou seja, não estavam no recinto. A Polícia Civil disse que investiga o caso e que imagens de câmeras de segurança da área poderão colaborar com as investigações.

Contudo, as últimas informações são de que o suspeito foi reconhecido por moradores e capturado por populares no distrito de Florestal, na zona rural do município. Ele deve esclarecer à polícia a motivação do feminicídio. Foto Reprodução.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários