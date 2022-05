Mulher é morta com mais de 10 disparos de arma de fogo em Jequié e homem é morto em Florestal

A noite de ontem foi bastante movimentada para o Instituto Médico Legal de Jequié. Por voltas das 21:00 horas, a polícia foi acionada para ir até a rua Ivan Luís, Itaigara no Mandaacru. Ao chegar a localidade informada, uma mulher estava alvejada cm diversos disparos de arma de fogo. O DPT foi acionado e a vítima foi identificada como VANESSA SANTOS OLIVEIRA. Segundo informações, a vítima estava sentada na porta de casa com um amigo, quando um veículo Fiat Pálio de cor branca, com quatro indivíduos, já chegaram atirando na mesma. O amigo não foi atingido.

Já por volta das 20:00 horas, o rabecão do Instituto Médico Legal foi acionado mais uma vez, para ir até o distrito de Florestal. Ao chegar um homem identificado como BENÍCIO SIL SOUZA, estava caído e com um tiro de espingarda no peito. Segundo informações da policia, a vítima estava em um bar, quando um elemento já identificado pela polícia, chamou a vítima e disparou um tiro de espingarda no mesmo. A vítima estava com uma espingarda, mas, não teve tempo em reagir.

