Mulher é queimada pelo companheiro com água fervendo em Ipiaú

A Polícia Militar divulgou nessa terça-feira (27) que a Ronda Maria da Penha acompanha o caso de uma mulher de 42 anos que foi vítima de violência doméstica praticada pelo seu companheiro. De acordo com as informações divulgadas pela PM, a vítima foi atingida por água fervente na manhã do último domingo (25), na residência do casal na Rua da Banca.

À Polícia, a mulher informou que na noite de sábado, junto com seu companheiro fez uso de bebidas alcoólicas e foram para casa. E que na manhã de domingo foi surpreendida pelo autor com um banho de água fervente, ocasionando queimaduras severas no rosto, pescoço, colo e costas da vítima. A vítima foi socorrida por sua filha e levada para o Hospital Geral de Ipiaú, onde recebeu os primeiros socorros, e posteriormente foi liberada.

A mulher foi amparada na casa de uma amiga. Ao tomar conhecimento do caso, a Ronda Maria da Penha encaminhou a vítima à Delegacia para o registro do fato, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias. O acusado do crime de violência doméstica, identificado como Domingos Benevuto Ferreira Santos, de 54 anos, ainda não foi localizado pelas autoridades policiais. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

